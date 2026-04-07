Белый дом резко ответил на обвинения в планах ударить ядерным оружием по Ирану
Белый дом в соцсети X резко отреагировал на сообщение о якобы возможном использовании США ядерного оружия против Ирана.
«Полные болваны», – говорится в сообщении.
Ранее о том, что удары США по Ирану могут привести в ядерному конфликту, заявил американский журналист Такер Карлсон.
7 апреля агентство Mehr сообщило, что США и Израиль нанесли удары по острову Харк в Иране, через который поставляется 90% иранской нефти. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что «если американская террористическая армия переступит "красные линии", ответ выйдет за пределы региона».
Президент США Дональд Трамп говорил, что вечером 7 апреля «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». «Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и абсолютная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализированные умы, возможно, произойдет что-то революционно удивительное. <...> 47 лет вымогательства, коррупции и смерти, наконец, закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!» – написал он.