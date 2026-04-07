Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Баннер заглушка
Политика

Вэнс: США уверены, что получат ответ от Ирана до окончания ультиматума Трампа

Ведомости

Вашингтон уверен, что Иран ответит на предложения о дипломатическом урегулировании конфликта до того, как завершится срок ультиматума американского лидера Дональда Трампа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

«Однако мы чувствуем уверенность в том, что можем получить ответ – положительный или отрицательный – получим ответ от иранцев сегодня к 20 часам», – сказал он (цитата по ТАСС).

При этом американский вице-президент назвал иранские власти «не самыми быстрыми переговорщиками».

7 апреля Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал Исламской Республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента, атакованы будут электростанции и мосты.

6 апреля Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Иранская сторона отказалась от временного прекращения огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов Тегерана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её