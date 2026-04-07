Вэнс: США уверены, что получат ответ от Ирана до окончания ультиматума Трампа
Вашингтон уверен, что Иран ответит на предложения о дипломатическом урегулировании конфликта до того, как завершится срок ультиматума американского лидера Дональда Трампа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.
«Однако мы чувствуем уверенность в том, что можем получить ответ – положительный или отрицательный – получим ответ от иранцев сегодня к 20 часам», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом американский вице-президент назвал иранские власти «не самыми быстрыми переговорщиками».
7 апреля Трамп заявил, что вечером «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». До этого глава Белого дома уже угрожал Исламской Республике уничтожением, если Ормузский пролив не будет открыт. По словам президента, атакованы будут электростанции и мосты.
6 апреля Иран передал Пакистану ответ на предложения США о прекращении войны. Иранская сторона отказалась от временного прекращения огня, подчеркнув, что необходимо добиться мира с учетом интересов Тегерана.