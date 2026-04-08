Макрон выступил за перемирие в отношении Ливана
Франция поддерживает распространение режима прекращения огня, который приняли США и Иран, в том числе и на Ливан. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе заседания совета по национальной безопасности и обороне страны.
«Мы хотим убедиться, что перемирие в полной мере распространяется на Ливан», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Макрон подчеркнул, что Франции необходимо усилить поддержку ливанских вооруженных сил. По его словам, это нужно, чтобы они смогли восстановить контроль над всей территорией Ливана, а также противостоять движению «Хезболла».
8 апреля после заключения двухнедельного перемирия США и Ирана канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что страна поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить атаки. При этом там подчеркнули, что прекращение огня не распространяется на Ливан, «несмотря на заявления пакистанских посредников об обратном».