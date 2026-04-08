Президент наградил Никаса Сафронова орденом Александра Невского

В январе 2026 г. сообщалось, что иммерсивная выставка Сафронова Dream Vision в Индии, организованная при поддержке «Роснефти», стала самой посещаемой в стране за последние 60 лет. Всего было представлено около 100 работ Сафронова. В экспозиции образы Москвы и Санкт-Петербурга соседствовали с изображениями Тадж-Махала и других знаковых мест Индии.