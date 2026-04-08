Президент наградил Никаса Сафронова орденом Александра Невского
Художник Никас Сафронов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе отмечается, что Сафронов получил орден, так как сделал вклад в развитие культуры и искусства РФ. Художника также наградили за многолетнюю плодотворную деятельность.
В январе 2026 г. сообщалось, что иммерсивная выставка Сафронова Dream Vision в Индии, организованная при поддержке «Роснефти», стала самой посещаемой в стране за последние 60 лет. Всего было представлено около 100 работ Сафронова. В экспозиции образы Москвы и Санкт-Петербурга соседствовали с изображениями Тадж-Махала и других знаковых мест Индии.
Сафронов родился 8 апреля 1956 г. в Ульяновске. Он окончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова по классу живописи. Сам художник называет свой авторский стиль Dream Vision, который совмещает реализм с элементами фантазии и мистики.