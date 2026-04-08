Песков: Россия надеется на трехсторонние встречи по Украине
Москва надеется, что скоро у американских переговорщиков появится больше времени и возможностей для встречи в трехстороннем формате по украинскому урегулированию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков назвал перемирие в Иране и работу по украинскому урегулированию в целом «не совсем взаимосвязанными процессами». По его словам, опосредованная связь здесь только в том, что сейчас «американские переговорщики заняты иранскими делами». Россия ждет, когда представители США смогут встречаться в трехстороннем формате.
«И мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента [США Дональда] Трампа на украинском треке», – сказал Песков.
США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Трамп охарактеризовал полученное от Тегерана предложение из 10 пунктов как приемлемую основу для переговоров, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что на время прекращения огня Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
6 апреля Песков говорил, что переговорный процесс между Россией, США и Украиной находится на паузе. По его словам, «у американцев много других дел, понятно, каких», и есть затруднения с организацией встречи в трехстороннем формате.