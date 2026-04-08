Песков: Россия надеется на трехсторонние встречи по Украине

Песков назвал перемирие в Иране и работу по украинскому урегулированию в целом «не совсем взаимосвязанными процессами». По его словам, опосредованная связь здесь только в том, что сейчас «американские переговорщики заняты иранскими делами». Россия ждет, когда представители США смогут встречаться в трехстороннем формате.