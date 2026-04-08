Главная / Политика /

Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не будет отправлять подразделения в Иран для поддержки иранских вооруженных сил. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что находится на стороне Тегерана за одним «но» – он не поддерживает атаки на мирные объекты и гражданскую инфраструктуру стран Персидского залива. «Я нахожусь в братских отношениях с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, с Наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом», – отметил глава республики, добавив, что мирные жители не должны становиться невинными жертвами конфликта.

11 марта Кадыров заявил, что нельзя оправдать атаки США и Израиля на мирное население и гражданскую инфраструктуру. «Подобные ошибки недопустимы, но они случились», – отмечал он, призывая страны Персидского залива координировать свои действия.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В Израиле поддержали паузу в ударах, но подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о случаях нарушения перемирия в Иране и Ливане со стороны ЦАХАЛа.

Первый раунд переговоров США и Ирана должен состояться утром 11 апреля. Президент США Дональд Трампзаявил, что будет готов к диалогу с Тегераном только при условии, что Иран обеспечит свободный проход через Ормузский пролив.

