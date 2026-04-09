Политика

Россия обошла Польшу при избрании в состав исполнительного совета ВПП

Ведомости

Россия выиграла Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на 2027-2029 гг., сообщило постоянное представительство России при ООН.

«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027-2029 гг. За место в этом органе наша страна конкурировала с Польшей», – говорится в публикации.

По мнению постпредства, избрание России в совет показывает, что мировое сообщество признает вклад страны в глобальные усилия по борьбе с голодом, а также укрепление международной системы гуманитарного реагирования. Отмечается, что донорские взносы Москвы помогают и оказать срочную помощь нуждающимся в продовольствии по всему миру, и реализовать долгосрочные программы развития продовольственной безопасности.

В мае 2025 г. отделение ВПП ООН в Афганистане получило партию гуманитарной помощи из России, состоящую из 1280 т муки. Продовольствие было доставлено в северную провинцию Балх, муку раздали местному населению в ходе церемонии, на которой присутствовал генконсул России Игорь Николаев. Дипломат подчеркнул намерение России продолжать поддержку афганского народа в сотрудничестве с ООН.

