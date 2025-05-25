Россия поставила 1280 тонн муки в Афганистан в качестве гуманитарной помощи
Отделение Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Афганистане получило партию гуманитарной помощи из России, состоящую из 1280 тонн муки, сообщает Ariana news.
Продовольствие было доставлено в северную провинцию Балх, муку раздали местному населению в ходе церемонии, на которой присутствовал генконсул России Игорь Николаев. Дипломат подчеркнул намерение России продолжать поддержку афганского народа в сотрудничестве с ООН.
Издание отмечает, что помощь из России имеет критическое значение для местного населения, поскольку объем гуманитарной помощи, поступающий в страну из-за рубежа, существенно сократился. Международные гуманитарные организации предупреждают о росте бедности и дефицита продовольствия в Афганистане.
17 мая сообщалось, что представители России и Афганистана обсуждают вопрос торговли в национальных валютах. Кабул настроен на увеличение товарооборота с Москвой. По информации вице-премьера России Алексея Оверчука, этот показатель по итогам прошлого года составил $323 млн.