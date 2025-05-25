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Россия поставила 1280 тонн муки в Афганистан в качестве гуманитарной помощи

Ведомости

Отделение Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Афганистане получило партию гуманитарной помощи из России, состоящую из 1280 тонн муки, сообщает Ariana news.

Продовольствие было доставлено в северную провинцию Балх, муку раздали местному населению в ходе церемонии, на которой присутствовал генконсул России Игорь Николаев. Дипломат подчеркнул намерение России продолжать поддержку афганского народа в сотрудничестве с ООН.

Издание отмечает, что помощь из России имеет критическое значение для местного населения, поскольку объем гуманитарной помощи, поступающий в страну из-за рубежа, существенно сократился. Международные гуманитарные организации предупреждают о росте бедности и дефицита продовольствия в Афганистане.

17 мая сообщалось, что представители России и Афганистана обсуждают вопрос торговли в национальных валютах. Кабул настроен на увеличение товарооборота с Москвой. По информации вице-премьера России Алексея Оверчука, этот показатель по итогам прошлого года составил $323 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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