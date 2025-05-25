Россия поставила 1280 тонн муки в Афганистан в качестве гуманитарной помощи

17 мая сообщалось, что представители России и Афганистана обсуждают вопрос торговли в национальных валютах. Кабул настроен на увеличение товарооборота с Москвой. По информации вице-премьера России Алексея Оверчука, этот показатель по итогам прошлого года составил $323 млн.