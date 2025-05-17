Россия и Афганистан начали обсуждать возможность торговли в нацвалютах
Специалисты России и Афганистана обсуждают вопрос торговли в национальных валютах, сообщил «РИА Новости» министр промышленности и торговли Исламского эмирата Нуриддин Азизи.
«Мы постараемся достичь прогресса по этому вопросу... Это пока лишь на уровне дискуссии, планы на этот счет пока окончательно не выработаны», – сказал он.
Кабул настроен на увеличение товарооборота с Москвой, до этого он составлял, около $300 млн, сообщил Азили. По информации вице-премьера России Алексея Оверчука, этот показатель по итогам прошлого года составил $323 млн.
16 мало стало известно, что Афганистан представил кандидатуру посла страны в России. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов уточнил, что кандидат сейчас проходит межведомственное согласование в российских ведомствах. По его мнению, приезд в Москву афганского посла поставит точку в вопросе о признании властей страны.