Внук де Голля назвал НАТО инструментом агрессивной политики

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Французский лидер рассказал, что для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделал Париж. По его словам, сама Франция уже восстановила канал обсуждения на техническом уровне. Он подчеркнул, что диалог Европы с Россией необходим.