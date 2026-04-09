Внук де Голля назвал НАТО инструментом агрессивной политики
НАТО превратилось в инструмент агрессивной политики, Франция должна выйти из его командования и вернуться к стратегической независимости. Такое мнение выразил внук президента Франции Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль на Мастерской управления событиями – совместном проекте КГ «Полилог» и «Мастерской новых медиа».
Де Голль также призвал Францию вернуться к стратегической линии, заложенной его дедом.
По его мнению, страна должна вернуть себе самостоятельную роль и выйти из объединенного командования НАТО, сохранив при этом членство в организации.
Кроме того, де Голль подчеркнул, что Москва и Париж способны стать партнерами, опираясь на уникальный цивилизационный статус России. По его мнению, необходимо совместно работать над созданием нового баланса сил.
Говоря о внутренней ситуации во Франции, де Голль констатировал нарастающий социальный раскол и призвал к восстановлению национального единства. Он отметил важность прислушиваться к тем, кто выступает за диалог и сотрудничество с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Французский лидер рассказал, что для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделал Париж. По его словам, сама Франция уже восстановила канал обсуждения на техническом уровне. Он подчеркнул, что диалог Европы с Россией необходим.