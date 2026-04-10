Песков: пасхальное перемирие носит гуманитарный характер
Пасхальное перемирие, которое объявил президент РФ Владимир Путин, носит исключительно гуманитарный характер, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Светлый праздник Пасхи – это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинцев, для украинского народа», – объяснил он.
9 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Режим прекращения огня начнет действовать с 16:00 мск 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период.
В 2025 г. перемирие объявлялось сроком на три дня – с 19 по 21 апреля. При этом Путин подчеркивал, что войска должны быть готовы к возможным нарушениям договоренностей. Он отмечал, что до этого украинская сторона «более 100 раз» нарушала соглашение о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре.