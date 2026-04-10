Песков переадресовал в Минобороны обвинения Британии об угрозах от подлодок РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать Минобороны вопросы насчет заявления Великобритании о том, что страна была вынуждена задействовать военные корабли, чтобы помешать российским подлодкам, якобы представляющим угрозу.
Представитель Кремля отметил, что подводный флот России выполняет свои функции в мировом океане.
«Это всегда было, есть и будет. Что касается деталей, это нужно обращаться в Министерство обороны», – подчеркнул он.
9 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что страна проследила за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. По его словам, они представляли угрозу для местной инфраструктуры.
Посольство РФ сообщило, что заявления Хили о том, что российские подводные лодки якобы угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане, не соответствуют действительности. В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не создает угроз для подводной инфраструктуры, которая имеет критически важное значение для Великобритании, и не прибегает к агрессивной риторике в этом вопросе. Там указали, что страна с богатой историей морского присутствия в разных регионах мира порой чрезмерно остро реагирует на появление российских кораблей в международных водах.