Песков переадресовал в Минобороны обвинения Британии об угрозах от подлодок РФ

Посольство РФ сообщило, что заявления Хили о том, что российские подводные лодки якобы угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане, не соответствуют действительности. В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не создает угроз для подводной инфраструктуры, которая имеет критически важное значение для Великобритании, и не прибегает к агрессивной риторике в этом вопросе. Там указали, что страна с богатой историей морского присутствия в разных регионах мира порой чрезмерно остро реагирует на появление российских кораблей в международных водах.