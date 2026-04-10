Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иран намерен открыть Ормузский пролив после окончания войны

С 8 апреля между Тегераном и Вашингтоном действует двухнедельное перемирие
Ведомости

Иран намерен открыть Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем. Об этом ТАСС заявил представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Я уверен, что после войны он станет открытым и страны выиграют от этого», – сказал он.

8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив собирались открыть для судоходства.

В тот же день Reuters писал, что Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме 9 или 10 апреля в преддверии встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Собеседник агентства рассказал, что пролив будет открыт, если будет достигнута договоренность о рамках переговоров. В таком случае координация действий с иранскими военными будет обязательной для всех судов.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 9 апреля говорил, что Ормузский пролив открыт в том числе для судов из США, но проход возможен только при согласовании с иранскими властями и при отсутствии враждебных действий. Он пояснил, что сопровождение судов необходимо из-за сохраняющейся угрозы – в рамках текущего конфликта Иран заминировал акваторию пролива, и мины там по-прежнему остаются. При этом у иранской стороны есть информация о безопасных маршрутах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь