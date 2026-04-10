Иран намерен открыть Ормузский пролив после окончания войны

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 9 апреля говорил, что Ормузский пролив открыт в том числе для судов из США, но проход возможен только при согласовании с иранскими властями и при отсутствии враждебных действий. Он пояснил, что сопровождение судов необходимо из-за сохраняющейся угрозы – в рамках текущего конфликта Иран заминировал акваторию пролива, и мины там по-прежнему остаются. При этом у иранской стороны есть информация о безопасных маршрутах.