Иран намерен открыть Ормузский пролив после окончания войны

Иран намерен открыть Ормузский пролив после окончания войныС 8 апреля между Тегераном и Вашингтоном действует двухнедельное перемирие
Иран намерен открыть Ормузский пролив после завершения войны с США и Израилем. Об этом ТАСС заявил представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.
«Я уверен, что после войны он станет открытым и страны выиграют от этого», – сказал он.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив собирались открыть для судоходства.
В тот же день Reuters писал, что Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме 9 или 10 апреля в преддверии встречи американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Собеседник агентства рассказал, что пролив будет открыт, если будет достигнута договоренность о рамках переговоров. В таком случае координация действий с иранскими военными будет обязательной для всех судов.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 9 апреля говорил, что Ормузский пролив открыт в том числе для судов из США, но проход возможен только при согласовании с иранскими властями и при отсутствии враждебных действий. Он пояснил, что сопровождение судов необходимо из-за сохраняющейся угрозы – в рамках текущего конфликта Иран заминировал акваторию пролива, и мины там по-прежнему остаются. При этом у иранской стороны есть информация о безопасных маршрутах.