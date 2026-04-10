Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

JP: Израиль отказался допустить Макрона к участию в переговорах с Ливаном

Израиль не допустит президента Франции Эммануэля Макрона к участию в предстоящих в Вашингтоне переговорах с Ливаном. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на два источника.

Один из собеседников издания назвал причиной такого решения действия французских властей за последний год, в том числе нежелание Парижа способствовать разоружению «Хезболлы».

8 апреля Макрон заявил, что Франция поддерживает распространение режима прекращения огня, который приняли США и Иран, в том числе и на Ливан. «Мы хотим убедиться, что перемирие в полной мере распространяется на Ливан», – сказал он.

Макрон подчеркнул, что Франции необходимо усилить поддержку ливанских вооруженных сил. По его словам, это нужно, чтобы они смогли восстановить контроль над всей территорией Ливана и противостоять «Хезболле».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её