JP: Израиль отказался допустить Макрона к участию в переговорах с Ливаном
Израиль не допустит президента Франции Эммануэля Макрона к участию в предстоящих в Вашингтоне переговорах с Ливаном. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на два источника.
Один из собеседников издания назвал причиной такого решения действия французских властей за последний год, в том числе нежелание Парижа способствовать разоружению «Хезболлы».
8 апреля Макрон заявил, что Франция поддерживает распространение режима прекращения огня, который приняли США и Иран, в том числе и на Ливан. «Мы хотим убедиться, что перемирие в полной мере распространяется на Ливан», – сказал он.
Макрон подчеркнул, что Франции необходимо усилить поддержку ливанских вооруженных сил. По его словам, это нужно, чтобы они смогли восстановить контроль над всей территорией Ливана и противостоять «Хезболле».