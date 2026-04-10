Премьер Пакистана подтвердил, что переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля
Переговоры США и Ирана стартуют в Исламабаде 11 апреля, заявил в обращении к нации премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.
«Руководство обеих стран завтра будет присутствовать в Исламабаде, и власти Пакистана приложат все возможные усилия для успешного проведения переговоров», – сказал он.
10 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что две согласованные с Израилем и США меры относительно переговоров до сих пор не выполнены. Он отметил, что речь идет о режиме прекращения огня в Ливане, а также разблокировании замороженных иранских активов.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай, если переговоры с иранской стороной провалятся. По его словам, Вашингтон усиливает военное присутствие и готовится к возможному возобновлению ударов.