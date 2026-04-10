Премьер Пакистана подтвердил, что переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля

10 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что две согласованные с Израилем и США меры относительно переговоров до сих пор не выполнены. Он отметил, что речь идет о режиме прекращения огня в Ливане, а также разблокировании замороженных иранских активов.