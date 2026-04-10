Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Премьер Пакистана подтвердил, что переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля

Ведомости

Переговоры США и Ирана стартуют в Исламабаде 11 апреля, заявил в обращении к нации премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

«Руководство обеих стран завтра будет присутствовать в Исламабаде, и власти Пакистана приложат все возможные усилия для успешного проведения переговоров», – сказал он.

10 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что две согласованные с Израилем и США меры относительно переговоров до сих пор не выполнены. Он отметил, что речь идет о режиме прекращения огня в Ливане, а также разблокировании замороженных иранских активов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай, если переговоры с иранской стороной провалятся. По его словам, Вашингтон усиливает военное присутствие и готовится к возможному возобновлению ударов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь