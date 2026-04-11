Bloomberg: назначение Венса главным переговорщиком по Ирану сопряжено с рисками
Вице-президент США Джей Ди Венс назначен на центральную роль в урегулировании иранского конфликта, возглавив американскую делегацию на первых с начала войны очных переговорах с иранскими официальными лицами в Исламабаде. Как сообщает Bloomberg, исход этих переговоров определит, перерастет ли двухнедельное перемирие в прочный мир или же конфликт возобновится с новой силой.
Для самого Венса ставки в этой миссии исключительно высоки, подчеркивает агентство. Успех может укрепить его международный авторитет и стать весомым активом в преддверии возможного участия в президентской гонке 2028 г., тогда как провал грозит серьезным уроном его репутации и грузом ответственности за срыв мирного процесса. По данным источников, близких к Белому дому, именно Венс изъявил желание лично возглавить переговоры, хотя в команду также вошли спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, не имеющие классического дипломатического опыта.
По мнению бывшего спецпосланника Трампа по Ирану и Венесуэле Эллиота Абрамса, ситуация для вице-президента «особенно деликатна», так как в случае неудачи он будет разделять ответственность за плохой исход переговоров. В то же время, присутствие Венса может сигнализировать Тегерану о серьезности намерений Вашингтона, поскольку иранская сторона не доверяет Уиткоффу и Кушнеру, которые вели неудачный раунд переговоров до начала войны.
Некоторые официальные лица Белого дома полагают, что фигура избранного лидера во главе переговоров произведет большее впечатление на Иран, чем присутствие главы ведомства или спецпосланника. Однако эта стратегия несет риски и для президента США Дональда Трампа, который, по словам источников, в шутливой форме уже заявил: «Если не получится, я буду винить Джей Ди Венса. Если получится – я заберу всю славу себе». Аналитики предупреждают, что отправка предпочтительного для Ирана переговорщика может оказаться «плохим началом».
Делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи уже прибыла на авиабазу Нур-Хан в Исламабаде.