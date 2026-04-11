NewsNation: Трамп заявил о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде
Переговоры американской и иранской делегаций официально начались в Исламабаде. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
«Я спросила, начались ли переговоры официально, и он ответил утвердительно», – подчеркнула она.
На вопрос журналистки о том, как иранская делегация ведет себя на встрече, Трамп ответил, что «скоро даст знать». «Это не займет много времени», – сказал он.
О старте переговоров сообщил также телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников. Во сколько начались переговоры и носят ли они прямой характер, пока информации нет.
Источники The New York Times сообщают, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил делегации полномочия принимать любые решения. Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, который возглавляет делегацию и является близким другом и соратником Хаменеи, имеет право заключить сделку или выйти из переговоров.