При ударе ВСУ по Курской области пострадали три человека, в том числе ребенок
Украинский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове Курской области, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.
По предварительной информации, пострадали три человека, среди них годовалый ребенок, у него осколочное ранение головы. У матери младенца акубаротравма. Еще у одного пострадавшего мужчины травма бедра.
Это уже второе нарушение пасхального перемирия. В Новой Каховке была зафиксирована повышенная активность беспилотных летательных аппаратов. В результате сбросов повреждения получили три автомобиля и один жилой дом. Ранения получил мирный житель. Три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами были обнаружены и обезврежены.
Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с 16:00 мск 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пасхальное перемирие поддержал.