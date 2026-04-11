Политика

При ударе ВСУ по Курской области пострадали три человека, в том числе ребенок

Украинский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове Курской области, сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, пострадали три человека, среди них годовалый ребенок, у него осколочное ранение головы. У матери младенца акубаротравма. Еще у одного пострадавшего мужчины травма бедра.

Это уже второе нарушение пасхального перемирия. В Новой Каховке была зафиксирована повышенная активность беспилотных летательных аппаратов. В результате сбросов повреждения получили три автомобиля и один жилой дом. Ранения получил мирный житель. Три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами были обнаружены и обезврежены.

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с 16:00 мск 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пасхальное перемирие поддержал.

