При ударе ВСУ по Курской области пострадали три человека, в том числе ребенок

Это уже второе нарушение пасхального перемирия. В Новой Каховке была зафиксирована повышенная активность беспилотных летательных аппаратов. В результате сбросов повреждения получили три автомобиля и один жилой дом. Ранения получил мирный житель. Три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами были обнаружены и обезврежены.