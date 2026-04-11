Карапетян заявил о передаче управления бизнесом свои детям

Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. по обвинению в публичных призывах к захвату власти, 18 января он был переведен под домашний арест. 12 февраля стало известно, что Карапетян будет выдвигаться кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах от партии «Сильная Армения». В партии заявили о намерении инициировать изменение ст. 148 Конституции. Соответствующий законопроект планируется внести в национальное собрание.