Карапетян заявил о передаче управления бизнесом свои детям
Глава группы компаний «Ташир» и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о передаче управления бизнесом своим детям и намерении сосредоточиться на политической деятельности. Об этом он сообщил в видеообращении к сторонникам, находясь под домашним арестом, его слова цитирует Armenia News.
По словам Карапетяна, он намерен «служить стране» и добиваться улучшения уровня жизни граждан Армении. «Время перемен пришло, скоро я буду с вами, справедливость восторжествует», – подчеркнул он.
Политик также выразил уверенность в победе своей партии на парламентских выборах, назначенных на 7 июня. В случае успеха его команда намерена реализовать экономическую программу, предусматривающую создание новых производств и рабочих мест, а также поддержку бизнеса и сельского хозяйства, заверил Карапетян.
Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. по обвинению в публичных призывах к захвату власти, 18 января он был переведен под домашний арест. 12 февраля стало известно, что Карапетян будет выдвигаться кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах от партии «Сильная Армения». В партии заявили о намерении инициировать изменение ст. 148 Конституции. Соответствующий законопроект планируется внести в национальное собрание.