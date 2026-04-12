Песков: спецоперация продолжится после пасхального перемирия

Песков: спецоперация продолжится после пасхального перемирияУстойчивый мир зависит, в том числе, от решений Зеленского
Спецоперация будет продолжаться после истечения срока пасхального перемирия, пока президент Украины Владимир Зеленский «не сможет набраться смелости» для заключения мира с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Представитель Кремля указал, что пасхальное перемирие является гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина, а Пасха – святой для россиян и украинцев праздник. Он напомнил, что годом ранее также объявлялось пасхальное перемирие.
Песков подчеркнул, что российская сторона хочет достигнуть устойчивого мира. Он может наступить, когда Москва обеспечит свои интересы и достигнет целей, которые ставились с самого начала.
«Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения», – уточнил он.
Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Зеленский пообещал «действовать зеркально». Он говорил, что гражданскому населению необходимы праздничные дни «без угроз» и движение к устойчивому миру.
По данным Минобороны России, украинские военные нарушили пасхальное перемирие уже 1971 раз.