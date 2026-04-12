Политика

ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз

Российские подразделения соблюдали режим прекращения огня, заявили в Минобороны
Ведомости

ВСУ нарушили пасхальное перемирие 1971 раз, сообщили в Минобороны России.

«Всего в период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», – говорится в сводке оборонного ведомства.

Подразделения ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории России и позиции российских войск с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и минометов. Также нанесено 1329 ударов FPV-дронами, произведено 375 сбросов различных боеприпасов, включая 67 сбросов с использованием беспилотников октокоптерного типа и 15 – с дронов самолетного типа, сообщили в ведомстве.

Подразделения РФ строго придерживались режима прекращения огня и не оставляли ранее занятые рубежи и позиции.

11 апреля украинские дроны атаковали Новую Каховку. В результате был ранен мирный житель, повреждены три автомобиля и один дом. Три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами обезвредили.

Украинский БПЛА атаковал заправку в городе Льгове Курской области. Пострадали трое, среди них годовалый ребенок с осколочным ранением головы. У матери младенца – акубаротравма. У еще одного мужчины – травма бедра.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский прекращение огня поддержал.

