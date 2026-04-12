Путин проведет встречу с президентом Индонезии 13 апреля

Лидеры обсудят стратегическое партнерство и международные вопросы
Ведомости

Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит страну с рабочим визитом. Об этом сообщил Кремль.

Ожидается, что стороны обсудят состояние и перспективы углубления стратегического партнерства государств, а также актуальные международные и региональные вопросы.

9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готовится к переговорам Путина и Субианто. Так он прокомментировал материал Reuters о том, что визит президента Индонезии в Россию запланирован на следующую неделю.

В декабре 2025 г. Путин принял Субианто в Кремле, это были вторые переговоры лидеров в России за прошлый год. До этого стороны подписали декларацию о стратегическом партнерстве и выступали на пленарной сессии ПМЭФ в июне. Помимо переговоров, они также встречались в сентябре на параде к 80-летию окончания Второй мировой войны в Пекине.

На переговорах в декабре Путин отметил рост товарооборота между Россией и Индонезией в 2025 г., указал на «очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию», между странами и назвал Джакарту традиционным партнером в сфере военно-технического сотрудничества.

