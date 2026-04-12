Трамп допустил рост цен на бензин в США перед выборами в конгресс
Президент США Дональд Трамп не исключил дальнейшего роста цен на топливо в США к ноябрьским промежуточным выборам в конгресс. Так он ответил на вопрос о динамике нефтяных и газовых цен на фоне войны с Ираном в интервью Fox News.
«Я надеюсь, что нет. Я думаю, что может быть так, а может быть, останется на том же уровне. Возможно, будет немного выше, но должно быть примерно так же. Я думаю, это продлится не так долго», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
Переговоры между Ираном и США в апреле длились 21 час. Fars писало, что Тегеран не принял чрезмерные требования Вашингтона относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и нескольких других вопросов.
Трамп 12 апреля заявил о введении блокады Ормузского пролива: все суда, пытающиеся пройти через него, будут остановлены. Военно-морской флот США будет задерживать корабли, заплатившие Ирану пошлину за проход. Вашингтон приступит к разминированию Ормузского пролива, добавил американский президент. Он также предупредил, что любые попытки Тегерана нанести удар по американским кораблям или гражданским судам будут пресекаться самым жестким образом.