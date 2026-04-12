Явка на выборах в Венгрии достигла рекордных 77,8%
Явка на парламентских выборах в Венгрии достигла рекордных 77,8%. Она превысила итоги 2022 г., когда показатель составил 62,92%. Об этом сообщил Национальный избирательный офис страны.
Исход выборов в парламент Венгрии определит, останется ли действующий премьер-министр страны Виктор Орбан в своей должности на пятый срок. Его главным оппонентом стал депутат Европарламента Петер Мадьяр, который возглавляет Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса».
12 апреля Орбан объявил, что после его победы на парламентских выборах Украина запустит нефтепровод «Дружба» на следующее утро. Трубопровод был поврежден в результате ударов в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию. Последние две страны обвинили Украину в преднамеренной остановке транзита нефти в политических целях.
30 марта Politico со ссылкой на источники писало, что Евросоюз рассматривает несколько сценариев действий на случай победы Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Варианты разные – от реформирования процедуры голосования до исключения Будапешта. Наиболее радикальный сценарий оценивается как малореалистичный.