Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Явка на выборах в Венгрии достигла рекордных 77,8%

Явка на парламентских выборах в Венгрии достигла рекордных 77,8%. Она превысила итоги 2022 г., когда показатель составил 62,92%. Об этом сообщил Национальный избирательный офис страны.

Исход выборов в парламент Венгрии определит, останется ли действующий премьер-министр страны Виктор Орбан в своей должности на пятый срок. Его главным оппонентом стал депутат Европарламента Петер Мадьяр, который возглавляет Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса».

12 апреля Орбан объявил, что после его победы на парламентских выборах Украина запустит нефтепровод «Дружба» на следующее утро. Трубопровод был поврежден в результате ударов в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию. Последние две страны обвинили Украину в преднамеренной остановке транзита нефти в политических целях.

30 марта Politico со ссылкой на источники писало, что Евросоюз рассматривает несколько сценариев действий на случай победы Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Варианты разные – от реформирования процедуры голосования до исключения Будапешта. Наиболее радикальный сценарий оценивается как малореалистичный.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте