Явка на выборах в Венгрии достигла рекордных 77,8%

12 апреля Орбан объявил, что после его победы на парламентских выборах Украина запустит нефтепровод «Дружба» на следующее утро. Трубопровод был поврежден в результате ударов в феврале, тогда же Киев приостановил транзит в Венгрию и Словакию. Последние две страны обвинили Украину в преднамеренной остановке транзита нефти в политических целях.