Задержанному в Балтийском море судну Hui Yuan позволили покинуть воды Швеции
Судну Hui Yuan, которое Швеция взяла на абордаж у берегов города Истад в Балтийском море, позволили покинуть воды королевства. Об этом сообщила береговая охрана.
По ее данным, капитан судна признал нарушение экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов.
12 апреля шведская береговая охрана при поддержке самолета задержала Hui Yuan. Судно шло под панамским флагом. Поводом для задержания стало обнаружение факта смыва угольных остатков с палубы прямо в море. По данным властей Швеции, судно следовало из России в испанский порт Лас-Пальмас.
Старший прокурор Хокан Андерссон говорил, что действия экипажа квалифицируются как нарушение экологического законодательства. По его словам, подобные загрязнения в экономической зоне Швеции недопустимы, поскольку в долгосрочной перспективе наносят вред окружающей среде. Началось предварительное расследование произошедшего.