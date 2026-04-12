Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Задержанному в Балтийском море судну Hui Yuan позволили покинуть воды Швеции

Ведомости

Судну Hui Yuan, которое Швеция взяла на абордаж у берегов города Истад в Балтийском море, позволили покинуть воды королевства. Об этом сообщила береговая охрана.

По ее данным, капитан судна признал нарушение экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов.

12 апреля шведская береговая охрана при поддержке самолета задержала Hui Yuan. Судно шло под панамским флагом. Поводом для задержания стало обнаружение факта смыва угольных остатков с палубы прямо в море. По данным властей Швеции, судно следовало из России в испанский порт Лас-Пальмас.

Старший прокурор Хокан Андерссон говорил, что действия экипажа квалифицируются как нарушение экологического законодательства. По его словам, подобные загрязнения в экономической зоне Швеции недопустимы, поскольку в долгосрочной перспективе наносят вред окружающей среде. Началось предварительное расследование произошедшего.

