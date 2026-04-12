Задержанному в Балтийском море судну Hui Yuan позволили покинуть воды Швеции

12 апреля шведская береговая охрана при поддержке самолета задержала Hui Yuan. Судно шло под панамским флагом. Поводом для задержания стало обнаружение факта смыва угольных остатков с палубы прямо в море. По данным властей Швеции, судно следовало из России в испанский порт Лас-Пальмас.