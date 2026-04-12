Танкер «Арктик метагаз» отбуксировали в международные воды
Судно, принадлежащее Национальной нефтяной корпорации Ливии, отбуксировало российский танкер-газовоз «Арктик метагаз» в международные воды. Об этом сообщил официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф, передает «РИА Новости».
По его словам, сейчас танкер находится в 80 милях от берега. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек и угрозы для побережья нет.
3 марта «Арктик метагаз» атаковали по меньшей мере два беспилотника и как минимум три безэкипажных катера, снабженные взрывными устройствами. Танкер следовал в Китай из Мурманска. Нападение на него было совершено у берегов Мальты. На борту находилось 30 членов экипажа из России, их спасли.
Главное следственное управление СК РФ расследует уголовное дело по факту совершения акта международного терроризма (ч. 1 ст. 361 УК РФ).
2 апреля сообщалось, что газовоз сорвался с буксира и дрейфует в Средиземном море. Буксировочная операция сорвалась из-за суровых погодных условий, вызванных циклоном.