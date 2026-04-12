Танкер «Арктик метагаз» отбуксировали в международные воды

3 марта «Арктик метагаз» атаковали по меньшей мере два беспилотника и как минимум три безэкипажных катера, снабженные взрывными устройствами. Танкер следовал в Китай из Мурманска. Нападение на него было совершено у берегов Мальты. На борту находилось 30 членов экипажа из России, их спасли.