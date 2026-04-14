Лавров прибыл в Китай с визитом для переговоров с Ван И

9 апреля Лавров заявлял, что контакты России и США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются в неформальном и конфиденциальном формате. На следующий день Reuters сообщило, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в США и проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа. Но в Кремле тогда уточняли, что Дмитриев не ведет переговоры по урегулированию конфликта, а занимается экономической повесткой.