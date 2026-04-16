В Ливане не подтвердили планы по переговорам с руководством Израиля
Ливанская сторона не знает о планах по переговорам лидеров Ливана и Израиля. Об этом сообщила корреспондент Al Jazeera Зейне Ходр со ссылкой на ливанского чиновника.
Информации о возможной второй встрече послов Ливана и Израиля в Вашингтоне также нет, следует из сообщения в X.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 16 апреля Израиль и Ливан проведут первые за 34 года переговоры на уровне лидеров.
14 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры послов Израиля и Ливана. Встречу организовал госсекретарь США Марко Рубио, она продлилась два часа. Пиготт отметил, что эта встреча стала первым крупным взаимодействием на высоком уровне между правительствами Израиля и Ливана с 1993 г.
Сейчас между Ливаном и Израилем продолжаются боевые действия. Ливанская группировка «Хезболла» присоединилась к Тегерану в начале войны с США и Израилем после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи в феврале. С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня, к которому присоединился Израиль. При этом израильские силы не распространяют перемирие на Ливан.