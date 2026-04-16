Армия России нанесла удар возмездия по украинским объектам ОПК
Российская армия в ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории РФ нанесла массированный удар по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны РФ в суточной сводке.
Объекты ОПК, по данным оборонного ведомства, были задействованы в производстве крылатых ракет и дронов большой и средней дальности. Удар по ним наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.
Кроме объектов ОПК, поражен топливно-энергетический комплекс Украины, используемый в интересах ВСУ.
В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
15 апреля глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил, что из-за ударов украинских беспилотников город полностью обесточен.
В ночь на 16 апреля в Туапсе в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников погибли двое детей 5 и 14 лет, еще двое взрослых пострадали. В региональном оперштабе сообщили, что после атаки в Туапсе отменены занятия в школах, а в детских садах организованы дежурные группы.