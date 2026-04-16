Армия России нанесла удар возмездия по украинским объектам ОПК

В ночь на 16 апреля в Туапсе в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников погибли двое детей 5 и 14 лет, еще двое взрослых пострадали. В региональном оперштабе сообщили, что после атаки в Туапсе отменены занятия в школах, а в детских садах организованы дежурные группы.