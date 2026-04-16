Главная / Политика /

Армия России нанесла удар возмездия по украинским объектам ОПК

Ведомости

Российская армия в ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории РФ нанесла массированный удар по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны РФ в суточной сводке.

Объекты ОПК, по данным оборонного ведомства, были задействованы в производстве крылатых ракет и дронов большой и средней дальности. Удар по ним наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Кроме объектов ОПК, поражен топливно-энергетический комплекс Украины, используемый в интересах ВСУ.

Главное об атаке украинских БПЛА на Краснодарский край

Общество

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

15 апреля глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил, что из-за ударов украинских беспилотников город полностью обесточен.

В ночь на 16 апреля в Туапсе в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников погибли двое детей 5 и 14 лет, еще двое взрослых пострадали. В региональном оперштабе сообщили, что после атаки в Туапсе отменены занятия в школах, а в детских садах организованы дежурные группы.

