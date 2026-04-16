Глава Карачаево-Черкесии заявил Путину, что в регионе «все спокойно»
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Их диалог приводится на сайте Кремля.
«Все спокойно, хорошо все», – отметил губернатор. Так он ответил на вопрос российского лидера: «Как дела?»
Темрезов рассказал, что власти региона продолжают заниматься поддержкой бойцов спецоперации и их семей. По его словам, в республике утвердили уже 54 меры финансовой и нефинансовой поддержки на региональном уровне.
Кроме того, для обеспечения лечения военных в Карачаево-Черкесии был открыт новый реабилитационный центр. Как уточнил Темрезов, это решение было принято совместно с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. В регионе теперь есть центр экзопротезирования конечностей с использованием аддитивных технологий, который стал первым в южной части России.
Глава региона рассказал, что в 2025 г. республика отпраздновала 200-летие Черкесска. К этому событию были приурочены постройка и реконструкция объектов социального направления, дворца культуры и детской поликлиники.
Встречу Путина с Темрезовым анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. У президента также запланирован ряд других закрытых встреч, крупных публичных мероприятий 16 апреля не будет.
Прошлая встреча главы Карачаево-Черкесии с российским лидером состоялась 30 июля 2025 г. Тогда Темрезов рассказал, что за последние пять лет в регионе было построено 803 соцобъекта, на эти цели направили почти 45 млрд руб.