Госдума назначит нового уполномоченным по правам человека России до 21 мая

11 марта «Ведомости» писали, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Лантратова – депутат Госдумы от «Справедливой России». О том что именно за этой партией сохранится должность, сказали 10 марта на заседании совета Госдумы. По словам одного из собеседников «Ведомостей», ее должны поддержать все фракции.