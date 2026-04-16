Госдума назначит нового уполномоченным по правам человека России до 21 мая

Госдума назначит нового уполномоченным по правам человека России до 21 маяПолномочия Москальковой продлятся до принятия присяги новым омбудсменом
Госдума должна будет назначить нового уполномоченного по правам человека в РФ до 21 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества Олега Леонова. Полномочия Татьяны Москальковой продлятся до принятия присяги новым омбудсменом.
Леонов напомнил, что Москалькова приносила присягу на второй пятилетний срок 22 апреля 2021 г., а значит, ее полномочия истекают 21 апреля 2026 г.
«Есть один момент: полномочия [омбудсмена], согласно закону, прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным уполномоченным», – отметил депутат.
Он добавил, что новый омбудсмен должен быть назначен Госдумой в течение 30 дней с момента истечения срока полномочий предыдущего. Другими словами, Дума должна назначить уполномоченного до 21 мая. По словам Леонова, к настоящему моменту в профильный комитет не поступало предложений по кандидатам.
Замглавы комитета отметил, что выдвигать кандидатуру могут президент РФ, Совет Федерации, депутаты Госдумы и депутатские объединения.
11 марта «Ведомости» писали, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Лантратова – депутат Госдумы от «Справедливой России». О том что именно за этой партией сохранится должность, сказали 10 марта на заседании совета Госдумы. По словам одного из собеседников «Ведомостей», ее должны поддержать все фракции.
Москалькову же могут включить в список на выборах в Госдуму, писали «Ведомости» 13 марта. До того как стать уполномоченным по правам человека, Москалькова два созыва была депутатом Госдумы от «Справедливой России».