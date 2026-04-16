Захарова: Украина не проявила «воли к миру» во время пасхального перемирия
Киев не проявил никакой «воли к миру» в период пасхального перемирия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«У [президента Украины Владимира] Зеленского в очередной раз слова разошлись с делами. Ни о каком перемирии в Киеве не было и мысли», – добавила она (цитата по «РИА Новости»).
Президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 11 апреля до окончания 12 апреля. Зеленский пообещал «действовать зеркально». Он говорил, что гражданскому населению необходимы праздничные дни «без угроз» и движение к устойчивому миру.
13 апреля Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона совершила 694 обстрела позиций Вооруженных сил (ВС) России, 5844 удара с использованием квадрокоптеров, 4685 из которых – FPV-дронами, а 144 – беспилотниками самолетного типа. При этом в дневное время в ходе перемирия интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была снижена.