Песков: США не заинтересованы в предложении о вывозе иранского урана в Россию
Предложение о вывозе обогащенного урана из Ирана в Россию на данный момент не востребовано со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, эта инициатива в настоящее время не обсуждается в рамках американо-иранских переговоров.
«На этой стадии это предложение сейчас не на столе переговоров, насколько мы понимаем. Российская сторона к этому открыта, это неоднократно повторял президент [РФ Владимир] Путин, но сейчас это предложение не востребовано со стороны Соединенных Штатов», – сказал Песков.
15 апреля Песков сообщил, что США отклонили предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана на российскую территорию. «Россия была готова принять обогащенный уран на своей земле. Это могло быть хорошим решением, но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение», – сказал он.