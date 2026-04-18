В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на рейсы
В аэропортах Пензы и Саратова («Гагарин») отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Работа воздушной гавани в Саратове была временно приостановлена в 23:30 17 апреля, в Пензе – в 3:32 18 апреля.
В ночь на 18 апреля для обеспечения безопасности полетов вводились также ограничения в самарском аэропорту «Курумоч», в Пскове, Санкт-Петербурге («Пулково»), Калининграде («Храброво»), Казани, Чебоксарах, Краснодаре. Утром 18 апреля приостановили работы аэропорты в Нижнем Новгороде («Чкалов»), Ярославле («Туношна»), Бугульме, Нижнекамске («Бегишево»), Оренбурге, Вологде, Череповце.
Силы ПВО ночью сбили 258 украинских БПЛА над территориями 17 регионов России, а также над Азовским и Черным морями.