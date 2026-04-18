Захар Прилепин не пришел на съезд партии «Родина»
Писатель и политик Захар Прилепин не смог присутствовать на съезде «Родины» из-за того, что он находится в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе партии.
Председатель партии, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что на съезде хотели избрать Прилепина «идейным лидером».
На съезде присутствовали руководители некоторых региональных штабов Прилепина, исполнительный директор «Союза отцов» Александр Заремба, писатель Александр Проханов и кандидат на должность секретаря Политического совета партии Дмитрий Шуров.
В пресс-службе уточнили, что через два месяца состоится новый съезд «Родины», на котором «будут приняты самые главные решения».
В «Справедливой России» сообщили «Ведомостям», что Прилепин является членом партии и на ее 15-м съезде был избран заместителем председателя партии.
1 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Прилепин может присоединиться к «Родине» на ее съезде 18 апреля. Один из собеседников рассказал, что в базовом сценарии политик возглавит партию, но в каком именно статусе – еще обсуждается. По словам источников, в этом случае он может стать и первым номером в списке «Родины» на выборах в Госдуму.
Председатель «Родины», первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (входит во фракцию ЛДПР) говорил «Ведомостям», что на съезде партии пройдут довыборы руководящих органов. Он назвал это «рутинной вещью».