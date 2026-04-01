Захар Прилепин может возглавить «Родину» на съезде партии в апреле

Захар Прилепин может возглавить «Родину» на съезде партии в апрелеВ качестве возможных союзников партии источники «Ведомостей» называют также Проханова
Писатель и политик Захар Прилепин может присоединиться к «Родине» на ее съезде 18 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника – близкий к партии и близкий к администрации президента. По словам одного из них, в базовом сценарии политик возглавит «Родину», но в каком именно статусе – пока обсуждается. В этом случае Прилепин может стать и первым номером в списке партии на выборах в Госдуму, говорят собеседники.
Дату съезда определили на заседании бюро президиума партии 18 марта. Тогда в «Родине» анонсировали «весомые кадровые изменения», которые произойдут через месяц. На съезде состоятся довыборы руководящих органов, сообщил «Ведомостям» председатель партии, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (входит во фракцию ЛДПР). Он назвал это «рутинной вещью».
Журавлев подтвердил, что «Родина» хочет видеть Прилепина в своих рядах и ведет с ним переговоры. «Вопрос в том, будет ли он лидером [нашей] партии либо, например, лидером Союза патриотических сил, куда будет входить и «Родина». Это пока не определено», – сказал он «Ведомостям».
«Родина» хочет консолидировать людей, которые ассоциируются с «настоящим» патриотизмом, и этим, по словам Журавлева, объясняется желание привлечь Прилепина, с которым они познакомились в Донбассе еще в 2014 г. «У нас сегодня все, в кого ни плюнь, патриоты, но на самом деле это не так. Мы с 1995 г. свою позицию не меняли – когда еще был Конгресс русских общин, из которого преобразовалась «Родина». Мы всегда были ультрапатриотическим флангом», – отметил председатель партии.
О том, что Прилепин может пойти на думские выборы от «Родины», «Ведомости» писали 13 января. Тогда собеседники говорили, что такой союз позволил бы укрепить партию перед выборами и улучшить ее результат.
В декабре 2025 г. начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отмечал потенциал двух непарламентских партий, которые могут приблизиться к «существующем барьеру», – Российской партии пенсионеров и «Родины» – на фоне «роста патриотических настроений».
Еще раз «Родину» обсуждали в марте 2026 г. на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований. Политолог Анна Федорова тогда отметила повысившуюся медиаактивность Журавлева и сравнила партию с ситуацией «политического феникса». Реально в регионах «Родина» большой активности не ведет, говорит один из политтехнологов, работающих на выборах.
Прилепин зашел в публичную политику с запуском партии «За правду». Накануне выборов в Госдуму 2021 г. его проект вместе с «Патриотами России» Геннадия Семигина объединился со «Справедливой Россией» (СР). Прилепин и Семигин стали ее сопредседателями и вошли в первую тройку федерального списка партии. В октябре 2025 г. СР упразднила институт сопредседателей. Прилепин стал заместителем главы партии Сергея Миронова и, по словам собеседников «Ведомостей», планировал уйти из проекта.
Федеральный список «Родины» в 2021 г. возглавляли Журавлев, Герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова, он получил 0,8% голосов (10-е место). По данным АЦ ВЦИОМ на 27 марта, все непарламентские партии в целом имеют электоральный рейтинг в совокупности 10,6%. Возглавит ли Прилепин список «Родины» в этом году, пока не обсуждается, настаивает Журавлев.
О собственных планах на выборы он пока тоже отвечает неопределенно. Он напомнил, что в новой нарезке Центризбиркома в Тамбовской области, от которой он избран в нынешний созыв Госдумы, вместо двух округов остался только один. В январе 2026 г. «Ведомости» писали, что у главы «Родины» не сложились отношения с новым губернатором Евгением Первышовым. По сведениям «Ведомостей», сейчас политику присматривают другой округ.
По словам Журавлева, другими известными претендентами на включение в федеральную часть списка могут быть публицист и экономист Михаил Хазин (баллотировался в Госдуму от партии в 2021 и 2016 гг.) и писатель Александр Проханов. «Он всегда нас поддерживает, просто в силу своего возраста не очень бы хотел заниматься политическими вещами», – отметил председатель «Родины». Источник, близкий к партии, уточнил, что Проханов был на всех последних партийных собраниях и наверняка сможет помочь «Родине» как минимум на предвыборных дебатах.
Еще одна фигура, которая могла бы присоединиться к этой политической силе, – лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, рассказали два собеседника «Ведомостей». Один из собеседников говорит, что переговоры велись, но ни к чему не привели. «Маловероятно» – так оценил возможный союз Журавлев. По словам лидера «Родины», он не встречался с бывшим народным депутатом Украины, но, по его данным, тот не планирует заниматься публичной политикой.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов