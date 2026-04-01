Захар Прилепин может возглавить «Родину» на съезде партии в апреле

«Родина» хочет консолидировать людей, которые ассоциируются с «настоящим» патриотизмом, и этим, по словам Журавлева, объясняется желание привлечь Прилепина, с которым они познакомились в Донбассе еще в 2014 г. «У нас сегодня все, в кого ни плюнь, патриоты, но на самом деле это не так. Мы с 1995 г. свою позицию не меняли – когда еще был Конгресс русских общин, из которого преобразовалась «Родина». Мы всегда были ультрапатриотическим флангом», – отметил председатель партии.