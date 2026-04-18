В Киеве неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В Киеве неизвестный открыл стрельбу по прохожимСтрелок взял заложников и забаррикадировался в супермаркете
В Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщила полиция города в Telegram-канале.
Правоохранители проводят операцию по задержанию стрелка. По предварительной информации, один человек погиб, есть пострадавшие. Их точное количество неизвестно. На место происшествия направились полицейские и спецназовцы.
По данным украинского издания «Страна», в результате нападения погибли четыре человека. Стрелок взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Здание окружил спецназ.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что среди раненых есть ребенок. Он подтвердил, что преступник находится в супермаркете. Операция по его задержанию продолжается.