В Госдуме предложили расширить круг получателей выплат за гибель военных
Круг получателей выплат за гибель участников спецоперации предложено расширить, включив в него взрослых детей, а также их братьев и сестер, заявил лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов. Об этом пишут «РИА Новости».
Миронов напомнил, что в декабре 2025 г. партия уже внесла соответствующий законопроект, но документ остается без движения, после чего лидер партии обратился с просьбой поддержать инициативу к заместителю министра обороны России Анне Цивилевой.
В пресс-службе фракции уточнили, что ранее Миронов провел встречу с инициативной группой родственников погибших военнослужащих, на которой обсуждалась правовая коллизия: в ряде случаев совершеннолетние дети участников военной операции, а также их родные братья и сестры признаются членами семей, однако в выплатах после гибели военнослужащего им отказывают.
Сейчас семья погибшего участника спецоперации получает федеральную страховую выплату в размере 5 млн руб., которая распределяется в равных долях между супругом, родителями и несовершеннолетними детьми, а также детьми старше 18 лет, если они обучаются очно или являются инвалидами с детства, и иждивенцами, тогда как совершеннолетние дети, братья и сестры погибшего в настоящее время не включены в круг получателей, если только они не могут документально подтвердить факт нахождения на иждивении.