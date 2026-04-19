Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Ученым присудили «Оскар науки» за разработку терапии по восстановлению зрения

Ведомости

Молекулярный биолог Джин Беннетт и офтальмолог Альберт Магуайр получили премию Breakthrough Prize за разработку генной терапии, которая помогает восстановить утраченное зрение. Это следует из сообщений на сайте премии.

Беннетт и Магуайр совместно с врачом Кэтрин Хай занимались созданием технологии с 2000-х для лечения амавроза Лебера – заболевания сетчатки, проявляющегося при рождении или в первые месяцы жизни значительным снижением зрения, нистагмом (подергиванием глаз) и светобоязнью.

Результатом многолетней работы стало создание первой одобренной Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) генной терапии для восстановления зрения. Терапия заменяет дефектный ген RPE65, отвечающий за реакцию сетчатки на свет.

Онковакцины включили в ОМС для лечения рака

Общество

Изначально супруги Беннетт и Магуайр проводили испытания на собаках. В 2005 г. врач-ученый из Детской больницы Филадельфии Кэтрин Хай пригласила их к сотрудничеству в проведении клинических испытаний на людях.

«Положительные результаты оказались устойчивыми: у пациентов, прошедших лечение более десяти лет назад, наблюдалось стабильное улучшение зрения», – говорится в заявлении премии.

В 2024 г. бизнесмен Илон Маск анонсировал выпуск мозгового импланта Blindsight компанией Neuralink, который может позволить слепым людям видеть. На тот момент новая технология исследовалась на обезьянах и ни одно животное в ходе работ «не получило серьезных травм от устройств».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь