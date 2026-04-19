Ученым присудили «Оскар науки» за разработку терапии по восстановлению зрения

В 2024 г. бизнесмен Илон Маск анонсировал выпуск мозгового импланта Blindsight компанией Neuralink, который может позволить слепым людям видеть. На тот момент новая технология исследовалась на обезьянах и ни одно животное в ходе работ «не получило серьезных травм от устройств».