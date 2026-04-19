Песков: ЕС разблокирует деньги для Украины с Орбаном или без него

Ведомости

Евросоюз нашел бы механизм разблокировки кредита на помощь Украине – вне зависимости от исхода парламентских выборов в Венгрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Песков заявил, что в ЕС так или иначе нашли бы способ разморозить – с Орбаном или без него. По его словам, не нужно питать на этот счет никаких иллюзий.

После парламентских выборов в Венгрии, состоявшихся 13 апреля, лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр отметил, что Венгрия из-за собственной сложной экономической ситуации не станет участвовать в предоставлении Киеву кредита на 90 млрд евро. Он подчеркнул, что не будет, в отличие от премьер-министра Виктора Орбана, блокировать получение Украиной этих средств от Евросоюза.

Представитель ЕК Бала Уйвари 14 апреля сообщила, что Еврокомиссия отложила начало выплат Украине на 90 млрд евро до второго полугодия 2026 г.

