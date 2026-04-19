Пожар уничтожил 1000 домов в Малайзии
Масштабный пожар в малайзийском штате Сабах уничтожил 1000 домов, пострадали свыше 9000 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пожарное управление.
Пожар начался на острове Борнео в ночь на 19 апреля. Возгорание произошло в одной из водных деревень Сабаха, где расположены деревянные дома на сваях. В этом районе проживают «одни из самых бедных общин страны, включая множество лиц без гражданства и представителей коренных народов», следует из материала.
Как рассказал начальник пожарно-спасательной службы района Джимми Лагунг, сильный ветер и близкое расположение домов привели к быстрому распространению огня. Поиск открытого источника воды затруднил работы.
Сообщений о погибших не поступало.
В марте при крупном пожаре в трущобах Нью-Дели пострадало 400 лачуг. Тогда сообщалось, что, несмотря на масштаб разрушений, сообщений о погибших или пострадавших не поступало.