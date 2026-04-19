Berliner Zeitung: шутка Фицо о русских и шнурках вызвала резонанс в ЕС
Метафоричная фраза премьер-министра Словакии Роберта Фицо о русских, которые «стоят на коленях, только чтобы завязать шнурки», вызвала резонанс в ЕС, пишет Berliner Zeitung.
Выступая перед студентами в городе Галанта, 17 апреля словацкий премьер заявил, что ЕС не способен ни ослабить Россию, ни предложить реальные мирные инициативы. «Каждый день я читаю в новостях, что русские на коленях. Но это не так», – подчеркнул Фицо, назвав западную стратегию «плохой и неработающей». На платформе YouTube эти видеонарезки становятся вирусными.
Фицо также раскритиковал однобокий курс Брюсселя, который концентрируется исключительно на военной поддержке Киева вместо поиска дипломатических решений. «ЕС сегодня не может предложить мирных инициатив, он говорит только: война, война», – заявил премьер. Он подтвердил, что Словакия не участвует в поставках оружия Украине, и призвал не ставить интересы Киева выше интересов государств – членов ЕС. Словацкое правительство недавно также дало понять, что будет блокировать новые санкции против России, если не будут решены ключевые энергетические вопросы – например, поставки нефти по трубопроводу «Дружба».
Издание отмечает, что заявления Фицо обостряют внутренний раскол в Евросоюзе, где Братислава все чаще блокирует новые санкции против России, увязывая их с энергетическими интересами страны. По оценке Berliner Zeitung, по своей риторике и действиям Фицо сближается с недавно проигравшим выборы венгерским премьером Виктором Орбаном, хотя и действует более осторожно. Оба политика выступают за национальный суверенитет и критикуют санкционную политику Брюсселя. В практических вопросах, например, при торможении пакетов санкций или решений ЕС, Братислава и Будапешт неоднократно действовали в унисон.