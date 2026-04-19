Axios: проект крупнейшего дата-центра имени Трампа оказался под угрозой отмены

Проект в Техасском Панхэндле, известный также как Matador, был анонсирован в июне 2025 г., а через несколько месяцев компания вышла на биржу. Кампус планировалось назвать «Президентский центр передовой энергетики и разведки Дональда Трампа». Он должен занять территорию размером с половину Манхэттена и потреблять в три раза больше энергии, чем Нью-Йорк (17 гигаватт). Компания ранее планировала ввести около 1,1 ГВт к концу 2026 г., но в недавнем отчете SEC признала, что не сможет выполнить этот план.