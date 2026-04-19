Axios: проект крупнейшего дата-центра имени Трампа оказался под угрозой отмены
Проект крупнейшего в мире дата-центра компании Fermi America, который носит имя президента США Дональда Трампа и поддерживается его союзниками, застопорился из-за задержек и логистических проблем. Это может привести к отмене проекта еще до его запуска, сообщает Axios.
В пятницу компанию покинул генеральный директор Тоби Нойгебарер. Это привело к обвалу акций на внебиржевых торгах – ранее за полгода бумаги уже потеряли 75% стоимости. Fermi America была основана бывшим министром энергетики США Риком Перри.
В интервью Axios накануне ухода Нойгебарер признал, что, возможно, был наивен в оценке сложности реализации таких проектов, особенно в части систем охлаждения для ИИ-чипов.
«Я принял тот факт, что ошибся», – сказал он, добавив, что «недооценил состояние цепочки поставок». Компания также не может найти якорного арендатора (обычно гиперскейлера), что необходимо для продолжения строительства. Один из арендаторов вышел из проекта в декабре, после чего инвесторы подали коллективный иск.
Проект в Техасском Панхэндле, известный также как Matador, был анонсирован в июне 2025 г., а через несколько месяцев компания вышла на биржу. Кампус планировалось назвать «Президентский центр передовой энергетики и разведки Дональда Трампа». Он должен занять территорию размером с половину Манхэттена и потреблять в три раза больше энергии, чем Нью-Йорк (17 гигаватт). Компания ранее планировала ввести около 1,1 ГВт к концу 2026 г., но в недавнем отчете SEC признала, что не сможет выполнить этот план.
Независимый отчет Cleanview, основанный на спутниковых снимках, показывает ограниченный прогресс на площадке в последние месяцы. Финансовый директор заявил, что дальнейшее строительство не начнется без твердого соглашения с арендатором и проектного финансирования. Издание также отмечает, что сооснователь компании Гриффин Перри (сын Рика Перри) сократил свою долю на 11 млн акций (около 15%), согласно данным SEC от 15 апреля.