Тирасполь обвинил Молдавию в сокрытии экологической катастрофы на Днестре
Приднестровье выступает за проведение независимой экспертизы воды в реке Днестр, поскольку собственные замеры показывают катастрофическое превышение допустимых норм загрязнения, сообщает «Первый Приднестровский». Уровень вредных веществ в реке превышает норму в 240 раз.
Молдавские эксперты, напротив, оценивают ситуацию как некритическую. В Тирасполе этим данным не доверяют и настаивают на совместном приглашении независимых специалистов.
«Мы говорим: давайте вместе пригласим независимую экспертизу», – заявил глава МИДа непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Он отметил, что молдавская сторона формально не возражает против проведения независимой экспертизы, однако никаких практических шагов в этом направлении не предпринимает.
«Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра», – добавил Игнатьев (цитата по «РИА Новости). Он отметил, что Молдавия организовала «шумную пиар-компанию» по поводу пятен на реке, но внятных результатов экспертиз так и не представила. По словам Игнатьева, причина загрязнения, которую политизировали в Кишиневе, не соответствует действительности.
Игнатьев заявил, что Днестр загрязняется уже 35 лет из-за неработающих очистных сооружений в Молдавии и малых рек – Ботны, Реута и Быка.
Игнатьев подчеркнул, что воду из Днестра пьют в Молдавии, Приднестровье и на Украине (Одесская область) и скрывать проблему недопустимо.
Молдавия объявила с 16 марта экологическую тревогу в бассейне Днестра на 15 дней. Как сообщает TVR Moldova, из-за разлива нефтепродуктов с 14 марта прекращена подача воды в селе Наславча и в районах Сорока, Бельцы, Флорешты и Сынжерей.