Посол Ирана описал, как США пытались «своими твитами успокоить энергорынки»

Дипломат подчеркнул, что подобная тактика не может работать бесконечно. «Ложь работает до определенной точки. У нас в учебниках по литературе была такая история – про чабана и волков. До определенного уровня это работает. Но потом народ понимает, что он врет. Даже если уже правду скажет, народ верить не будет», – пояснил он, добавив, что сейчас ситуация вокруг президента Дональда Трампа стала «смехотворной», а в самих США над его заявлениями уже откровенно смеются.