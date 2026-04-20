Посол Ирана описал, как США пытались «своими твитами успокоить энергорынки»
Администрация США сознательно вводила рынки в заблуждение относительно реальной ситуации в Ормузском проливе и перспектив войны. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Он назвал ложь рабочим, но ограниченным инструментом, который в итоге обернулся против Белого дома. Иранский дипломат сравнил информационную политику Вашингтона с притчей о мальчике, который кричал «Волки!».
«Трамп приложил максимум усилий, чтобы сдерживать повышение стоимости нефти. В конце каждой недели американцы повышали ставки войны, усиливали свои атаки. Нефть дорожала. И они решили сделать так, чтобы своими твитами успокоить энергорынки», – сказал Джалали. По словам посла, Вашингтон также имитировал отмену ограничительных мер в отношении экспорта нефти, пытаясь создать иллюзию скорого роста предложения.
Дипломат подчеркнул, что подобная тактика не может работать бесконечно. «Ложь работает до определенной точки. У нас в учебниках по литературе была такая история – про чабана и волков. До определенного уровня это работает. Но потом народ понимает, что он врет. Даже если уже правду скажет, народ верить не будет», – пояснил он, добавив, что сейчас ситуация вокруг президента Дональда Трампа стала «смехотворной», а в самих США над его заявлениями уже откровенно смеются.
17 апреля Иран сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время перемирия, однако потом блокирование маршрута было восстановлено – Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей. С 13 апреля США ввели морскую блокаду Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти. Американцы таким образом препятствуют заходу судов в иранские порты.