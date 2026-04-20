Посол Ирана рассказал, что США сами попросили Тегеран составить план мира
После того как Тегеран отклонил мирный план Вашингтона из 15 пунктов, США сами попросили иранскую сторону разработать новый документ, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям».
«Американцы направили план переговоров из 15 пунктов. Именно когда мы продолжали отбивать их атаку. И мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план», – сказал он.
Джалали подчеркнул, что американская сторона согласились с планом исламской республики из 10 пунктов и этот документ может быть основой для переговоров. По словам посла, важную роль также сыграл Пакистан.
19 апреля портал Axios со ссылкой на источники писал, что официальные лица Ирана не подтвердили участие в новом раунде переговоров с США в Исламабаде. По данным издания, они опасаются, что администрация президента Дональда Трампа использует переговоры как прикрытие для возобновления войны.
Первая встреча делегаций США и Ирана прошла в Исламабаде 11 апреля. Стороны не смогли принять решение по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта. При этом они договорились о временном режиме прекращения огня и частичном открытии Ормузского пролива. Вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь закрыл акваторию, так как США не сняли морскую блокаду.