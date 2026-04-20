Путин встретится с губернатором Пензенской области

16 апреля Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Он рассказал главе государства, что власти региона продолжают заниматься поддержкой бойцов спецоперации и их семей. По его словам, в республике утвердили уже 54 меры финансовой и нефинансовой поддержки на региональном уровне.