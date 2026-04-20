Путин встретится с губернатором Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин встретится с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Традиционная работа с главами регионов, президент занимается субъектами Российской Федерации», – сказал он.
Песков рассказал, что Путину предстоит провести внутренние совещания и рабочие встречи. Каких-то крупных публичных мероприятий на 20 апреля запланировано не было, добавил он.
Последний раз личная встреча с Мельниченко у президента проходила 2 августа 2021 г. Тогда нынешний глава Пензенской области выполнял функции врио губернатора региона.
16 апреля Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Он рассказал главе государства, что власти региона продолжают заниматься поддержкой бойцов спецоперации и их семей. По его словам, в республике утвердили уже 54 меры финансовой и нефинансовой поддержки на региональном уровне.