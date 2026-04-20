Катар начал поэтапно возвращать международные авиарейсы
Власти Катара приступили к поэтапному возобновлению международного авиасообщения. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Извещение о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний в аэропорт Хамад (Доха) выпущено управлением гражданской авиации страны. Перед принятием решения были проведены комплексные проверки безопасности.
В середине апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что доля граждан, которые попросили возврат средств за туры в страны Ближнего Востока, превысила 35% к концу марта. По ее словам, некоторые из россиян отказались от перебронирования на другие направления из-за необходимости доплаты.