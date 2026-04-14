Главная / Бизнес /

Более 35% граждан с турами на Ближний Восток попросили возврат денег

Доля граждан, которые попросили возврат средств за туры в страны Ближнего Востока, превысила 35% к концу марта. Об этом заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

По ее словам, некоторые из россиян отказались от перебронирования на другие направления из-за необходимости доплаты. При этом многие из них перенесли поездки на лето в надежде на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Если ситуация к этому моменту не стабилизируется, туристы смогут перебронировать путешествия повторно.

Ломидзе добавила, что только порядка 10% туроператоров в сфере выездного туризма обратились за использованием денег из фондов персональной ответственности для возврата средств за отмененные туры.

12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому туристам должны вернуть деньги за отмененные туры на Ближний Восток через фонд персональной ответственности туроператора. Для возврата средств поездка должна была планироваться в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран или Израиль с 28 февраля по 31 марта.

10 апреля АТОР сообщила, что продажи иностранных туров у российских туроператоров в марте упали на 30% на фоне эскалации на Ближнем Востоке и временного запрета на реализацию туров в ОАЭ.

