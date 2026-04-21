Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Галибаф заявил о несогласии Ирана вести переговоры «под прикрытием угроз»

Ведомости

Иран не согласен вести переговоры «под прикрытием угроз» и за последние две недели подготовился к тому, «чтобы разыграть новые карты на поле боя». Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X.

«[Президент США Дональд] Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, пытается превратить этот стол переговоров – в его воображении – в стол капитуляции или оправдать возобновление разжигания войны», – заявил Галибаф.

20 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что незаконные действия США в отношении Ирана «несовместимы с дипломатией». Аракчи проинформировал Лаврова о ситуации в регионе и «многократных нарушениях режима прекращения огня со стороны США». Он также указал на «продолжающиеся незаконные и провокационные действия США против иранских портов и судов», включая нападение на контейнеровоз Touska и захват его экипажа.

Тогда же официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил, что в Тегеране еще не приняли решения о втором раунде переговоров с США в Исламабаде. По его словам, «сам акт морской блокады страны является актом агрессии». The Wall Street Journal вместе с тем писала, что Тегеран намерен направить переговорную группу в Исламабад.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её