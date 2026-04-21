Галибаф заявил о несогласии Ирана вести переговоры «под прикрытием угроз»

20 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что незаконные действия США в отношении Ирана «несовместимы с дипломатией». Аракчи проинформировал Лаврова о ситуации в регионе и «многократных нарушениях режима прекращения огня со стороны США». Он также указал на «продолжающиеся незаконные и провокационные действия США против иранских портов и судов», включая нападение на контейнеровоз Touska и захват его экипажа.